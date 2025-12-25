В ЦАР разбили две базы боевиков, собиравшихся сорвать выборы президента

В операции участвовали российские специалисты совместно с армией Центрально-Африканской Республики, сообщили в Минобороны страны

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/ 26 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты совместно с FACA (армия ЦАР) разбили две базы боевиков, собиравшихся дестабилизировать выборы в стране, которые пройдут 28 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны ЦАР.

"При патрулировании территории FACA совместно с российскими специалистами в непосредственной близости от границы с Чадом и Суданом были обнаружены базы боевиков, прибывших на территорию ЦАР для дестабилизации ситуации в преддверии выборов 28 декабря. Они были рассеяны", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 50 км к югу от населенного пункта Аук была вскрыта база боевиков, где располагалось около 30 человек, противник спешно отошел на территорию Чада. Также вскрыта база численностью в 40 человек в 16 км юго-западнее населенного пункта Аук.

Кроме того, по словам собеседника агентства, северо-западнее населенного пункта Джазире уничтожен пеший патруль боевиков, состоявший из трех человек. В 13 км к юго-западу от населенного пункта Тисси выявлена группа до 60 боевиков. В ходе завязавшегося боя уничтожена большая часть противника, остатки отошли в направлении государственной границы с Чадом и Суданом. Операция продолжается, в район выдвинулись дополнительные силы ВС ЦАР, об активности боевиков оповещены ВС Чада, добавил он.