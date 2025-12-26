Глава ЕНП выступил за отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы

По мнению главы партии Манфреда Вебера ожидать, что американский президент Дональд Трамп обеспечит урегулирование с помощью ВС США

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом.

"Европа должна сыграть ответственную роль, когда речь заходит о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности. Я надеюсь, что тогда мы будем говорить не о национальных, а о европейских оперативных структурах. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями", - заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke.

При этом, как утверждал политик, не следует ожидать, что президент США Дональд Трамп "обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск". "И если мы говорим о европейских войсках, то Германия не может оставаться в стороне", - подчеркнул глава ЕНП. Европа, по его мнению, "должна взять на себя ответственность за безопасность Украины". "После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности", - резюмировал Вебер. В то же время он выразил скептицизм по поводу перспектив скорого прекращения огня на Украине.

Ранее лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Они считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.