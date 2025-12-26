ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

Глава ЕНП выступил за отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы

По мнению главы партии Манфреда Вебера ожидать, что американский президент Дональд Трамп обеспечит урегулирование с помощью ВС США
Редакция сайта ТАСС
00:03

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом.

"Европа должна сыграть ответственную роль, когда речь заходит о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности. Я надеюсь, что тогда мы будем говорить не о национальных, а о европейских оперативных структурах. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями", - заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke.

При этом, как утверждал политик, не следует ожидать, что президент США Дональд Трамп "обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск". "И если мы говорим о европейских войсках, то Германия не может оставаться в стороне", - подчеркнул глава ЕНП. Европа, по его мнению, "должна взять на себя ответственность за безопасность Украины". "После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности", - резюмировал Вебер. В то же время он выразил скептицизм по поводу перспектив скорого прекращения огня на Украине.

Ранее лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Они считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым. 

Военная операция на Украине