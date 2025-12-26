ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Руководство академии СБУ намерено отправить курсантов на фронт

Профессор кафедры профессиональной психологии академии Виталий Шимко опубликовал фотографию распоряжения ректора вуза о подготовке списка курсантов для направления в служебные командировки в зону боевых действий
07:19

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Руководство Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) собирается отправить курсантов старших курсов в зону боевых действий. Об этом сообщил профессор кафедры профессиональной психологии академии Виталий Шимко.

"Руководство академии намерено направить моих воспитанников <...> в зону боевых действий", - написал он в своей колонке, которая опубликована в украинском издании Liga.net.

Шимко также опубликовал фотографию распоряжения ректора вуза, где говорится о подготовке к 20 января 2026 года списка курсантов четвертого и пятого курсов для дальнейшего их направления в краткосрочные служебные командировки в зону боевых действий. Профессор добавил, что "ему не известны причины такого решения".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. При этом в украинской армии сталкиваются с нехваткой личного состава из-за дезертирства и больших потерь. 17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что около 500 тыс. военных потеряли украинские силовые структуры в текущем году. 

