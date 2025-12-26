NTV: в Турции задержали боевика ИГ, готовившего теракты в Новый год

Операция прошла в городе Малатья

СТАМБУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Турецкие силовики задержали боевика террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовившего теракты в новогодние праздники. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, операция по задержанию боевика по имени Ибрагим Буртакучин была проведена полицией и контрразведкой в городе Малатья на юго-востоке республики. Установлено, что он поддерживал контакты со сторонниками ИГ в Турции и за рубежом с целью подготовки терактов. Где именно, не уточняется.

Полиция Стамбула 25 декабря задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности ИГ, которые планировали теракты в предстоящие праздники.