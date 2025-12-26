Глава МО Белоруссии: Минск не стремится участвовать в гонке вооружений

Республика использует вооружение для обороны и никого не рассматривает в качестве врага, отметил Виктор Хренин

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии не стремятся втянуть себя в гонку вооружений, поскольку это ослабит социальную направленность государства. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Мы не стремимся втягиваться в гонку вооружений. На этот момент можно по-разному смотреть. Втянув нас в гонку вооружений, мы разрушим социальные программы. Народ может возмутиться", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

Глава ведомства пояснил, что Минобороны исходит из принципа разумной достаточности и занимается планированием в рамках выделенных средств. "Нам достаточно того вооружения, которое есть. Хоть многие скептики говорят, что оно советское, устаревшее. Ничего подобного - оно хорошо воюет. А если еще немного добавить модернизации, хороших средств связи, защиты, радиоэлектронной борьбы, беспилотники появились", - отметил он.

В то же время министр в очередной раз отметил, что Белоруссия использует вооружение для обороны и никого не рассматривает в качестве врага. "Но мы говорим, что мы будем защищать свою страну, если кто-то захочет решать вопросы именно с точки зрения военной силы", - указал Хренин.

Министр также затронул тему военно-технического сотрудничества с Россией. "Наш президент [Александр Лукашенко] подчеркнул, что как раз этот вопрос находится на хорошем уровне. Это дорого стоит, получить от главы государства такую оценку, что мы в этих вопросах хорошо сотрудничаем и выполняем все те задачи, которые требуются для того, чтобы мы могли обеспечить одну из самых важных составляющих национальной безопасности - военную безопасность", - добавил он.