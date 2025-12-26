Экс-директор по безопасности "Энергоатома" Басов вышел из СИЗО

Обвиняемый по делу Миндича покинул изолятор под залог в $951 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор по безопасности компании "Энергоатом" Дмитрий Басов, обвиняемый по коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича, покинул СИЗО под залог в 40 млн гривен ($951 тыс.). Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Подельник Миндича и Цукермана Басов <...> вышел вчера из СИЗО под залог 40 млн гривен,", - написал он в Telegram-канале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало Миндича. Обвинения по этому делу также были предъявлены Дмитрию Басову, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Владимира Зеленского, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Миндич и Цукерман успели покинуть страну, а остальным фигурантам суд назначил меру пресечения с возможностью выхода под залог.

За Устименко, Зорину, Чернышова и Фурсенко были внесены залоги. Впоследствии НАБУ сообщило, что проверяет лиц, которые вносили залоги за этих фигурантов.