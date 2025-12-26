Nokta: экс-председателя парламента Гагаузии заочно приговорили к 12 годам

Дмитрия Константинова признали виновным по делу о финансовых нарушениях

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель Народного собрания (парламент) Гагаузской автономии Молдавии Дмитрий Константинов заочно приговорен к 12 годам тюрьмы по делу финансовых нарушениях. Такое решение вынес суд города Комрата, видеозапись заседания которого опубликовал в своем телеграм-канале региональный информационный портал Nokta.

"Назначить наказание Константинову Дмитрию Георгиевичу окончательно 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа", - зачитал постановление судья. Согласно решению, Константинова поместят под предварительный арест до вступления приговора в законную силу. Как объяснил его адвокат, Константинов отсутствовал на заседании, так как из-за ухудшения здоровья находится в больнице.

Константинова обвинили в финансовых нарушениях в период пребывания в должности директора коммерческого предприятия с 2017 по 2020 год. Политик не признает свою вину. Ранее он заявлял журналистам, что подвергается давлению со стороны правоохранительных органов, которые, по его словам, добиваются отставки с поста главы Гагаузии Евгении Гуцул.

В конце октября столицу Гагаузии, город Комрат, посетил руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, который обсудил с Константиновым проблемы, связанные с проведением выборов. Тогда в Комрате заявили, что на Константинова было оказано давление. В середине ноября Константинов объявил о своей отставке, объяснив это решение ухудшением здоровья.

После победы на выборах в 2023 году Гуцул заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

5 августа этого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Гуцул категорически отвергла все обвинения и оспорила приговор, заявив, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. В настоящее время, пока продолжается судебный процесс, Гуцул остается главой автономии.