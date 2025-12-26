Путин и Трамп вошли в пятерку самых упоминаемых личностей в СМИ Франции

В список также попал французский лидер Эмманюэль Макрон, он занял второе место - после президента США

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин чаще всего упоминались во французских средствах массовой информации в 2025 году. Как сообщила газета Ouest-France со ссылкой на анализ платформы по мониторингу СМИ Tagaday, американский президент занял первую строчку, его российский коллега - четвертую.

По информации газеты, имя американского лидера упоминалось более чем в 947 тыс. материалов, что в среднем составило 113 раз за час. Такая популярность Трампа, пишет издание, объясняется его стратегией постоянного присутствия в медиапространстве, рядом принятых им решений и ответных реакций на них, а также множеством тем, которые были с ним связаны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон занял второе место, набрав чуть больше 871 тыс. ссылок. Он уступил первенство впервые за 12 лет ведения такой статистики, которая отслеживает упоминания 17 тыс. известных людей и охватывает свыше 38 тыс. материалов телевидения, радио, печатных и интернет-изданий.

Пятерку лидеров рейтинга замыкают бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру, президент России Владимир Путин и экс-глава МВД Франции Брюно Ретайо. Действующий премьер-министр страны Себастьен Лекорню занял шестое место.

В топ-30 самых упоминаемых личностей вошли американский предприниматель Илон Маск (11 место), капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе (13 место) и французская певица Санта (19 место).