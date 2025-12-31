Председательство в СНГ переходит к Туркмении

Президент страны Сердар Бердымухамедов заявлял, что государство планирует способствовать максимальной реализации потенциала организации

АШХАБАД, 1 января. /ТАСС/. Председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ) с 1 января 2026 года переходит от Таджикистана к Туркмении.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отмечал, что его страна планирует способствовать максимальной реализации потенциала организации. По его словам, в Туркмении рассматривают председательство как свидетельство уважения и доверия со стороны всех государств-участников, признание вклада страны в развитие СНГ. Бердымухамедов также сообщал, что Туркмения разработает концепцию председательства в СНГ, отражающую взгляды и подходы к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества с учетом потребностей, которые страна считает наиболее актуальными. В настоящее время концепция пока не обнародована.

"Я думаю, что это будет интересное председательство с той точки зрения, как Туркменистан видит СНГ и Центральную Азию в рамках СНГ, поэтому здесь будем ожидать от туркменской стороны инициатив и предложений по активизации работы Содружества в рамках новых геополитических реалий", - поделился с ТАСС мнением заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Партнер и миротворец

По данным государственного агентства TDH, Туркмения играет важную роль в Содружестве как надежный партнер и центр миротворчества. Она выступает за содержательное обогащение сотрудничества в рамках СНГ, уделяя особое внимание экономической сфере, а также транспортно-логистическому сектору. Инициативы Туркмении по созданию международных транспортных коридоров получают поддержку со стороны партнеров по СНГ, отмечает агентство.

С этим согласен и Притчин. "То, что Туркменистан берет на себя бразды правления председательства в СНГ, говорит о том, что страна рассматривает эту организацию как важную действующую. Это уже само по себе позитивно, потому что последнее время туркменские представители не так часто принимали активное участие в работе СНГ, тем более с инициативами", - считает он, добавляя, что председательство Туркмении позволит лишний раз фокус СНГ сместить в Центральную Азию.

В рамках сотрудничества Туркмения последовательно продвигает энергетическую дипломатию и экологическую безопасность, продолжает агентство. Также отмечается, что важным направлением партнерства с СНГ является и гуманитарный диалог: Туркмения становится местом регулярного проведения крупных культурных и спортивных мероприятий СНГ, способствует сохранению духовных ценностей и укреплению дружбы между народами.

Нейтралитет Туркмении

При этом эксперты отмечают, что сбалансированность внешней политики Туркмении окажет позитивное влияние на председательство. "Туркменистан стремится все-таки проводить максимально сбалансированную, максимально нейтральную внешнюю политику в целом, и вот последний форум (в честь Международного дня нейтралитета - прим. ТАСС) с участием в том числе российского лидера показывает, что Туркменистан готов даже свой нейтралитет использовать и как повод для международной активности", - пояснил Притчин.

Такого же мнения придерживается и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он ранее заявил, что политика нейтралитета, которую проводит Туркмения, содействует успешной реализации задач в рамках Содружества.

Туркмения является членом СНГ с 1991 года. 26 августа 2005 года на саммите в Казани главы государств СНГ поддержали просьбу президента Туркмении признать за Туркменистаном особый статус ассоциированного члена при Содружестве. Этот статус предоставляется государству, желающему участвовать лишь в отдельных видах деятельности организации.

12 декабря 1995 года на сессии ГА ООН при единогласной поддержке 185 стран была принята специальная резолюция о постоянном нейтралитете Туркмении. Повторное утверждение документа состоялось 3 июня 2015 года на сессии ГА ООН при единогласной поддержке 193 государств.

В 2025 году Туркмения отметила 30 лет нейтрального статуса страны. Генеральная Ассамблея ООН в ходе пленарного заседания 21 марта приняла очередную резолюцию "Постоянный нейтралитет Туркмении".