Число погибших при взрыве в мечети в Хомсе выросло до восьми

На месте происшествия установили кордоны, ведется поиск преступников

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ PressTV Extra/ Х

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва в мечети города Хомс в Сирии выросло до восьми человек. Об этом сообщило МВД арабской республики. Ранее приводились данные о 5 погибших, еще свыше 20 человек получили ранения.

"Бойцы сил внутренней безопасности прибыли на место происшествия и установили кордоны вокруг мечети, проводится операция по поиску преступников, причастных к взрыву", - указывается в заявлении ведомства, которое приводит газета Al Watan.

В нем указывается, что сотрудники службы гражданской обороны проводят восстановительные работы внутри здания, которому нанесен материальный урон.

Согласно предварительному расследованию, в шиитской мечети имама Али в квартале Вади-Захаб была установлена бомба, которая взорвалась во время пятничной молитвы.

Пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственности за этот теракт.

Хомс, расположенный в 165 км к северу от Дамаска, считается третьим по численности городом Сирии и важным промышленным центром. До начала в 2011 году внутреннего конфликта в Сирии в нем проживало 1,8 млн человек, в том числе представители религиозных меньшинств - христиане и алавиты.