Председательство в ШОС переходит к Киргизии

Республика будет стремиться развивать финансовые механизмы организации, а также способствовать улучшению ее инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

Президент республики Киргизии Садыр Жапаров © Александр Казаков/ ТАСС

БИШКЕК, 1 января. /ТАСС/. Киргизия, которая в 2026 году в четвертый раз в своей истории становится председателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), будет стремиться развивать финансовые механизмы организации, а также способствовать улучшению ее инфраструктуры. Такие приоритеты обозначил президент республики Садыр Жапаров, комментируя переход председательства в ШОС к Киргизии.

"Председательство Кыргызстана пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию", приоритетом станет реализация потенциала экономического сотрудничества. В этом контексте Кыргызстан предлагает ускорить решение вопроса по учреждению действенного финансового механизма организации, включая создание Банка развития ШОС, Фонда развития и Инвестиционного фонда, содействуя таким образом региональной экономической интеграции", - сказал Жапаров.

Кроме того, киргизская сторона предлагает обратить пристальное внимание на транспортно-логистические и инфраструктурные вопросы. Так, по словам президента республики, киргизское председательство "предлагает развивать многостороннее сотрудничество по созданию благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозок, предусматривающих также создание новых транспортных маршрутов и эффективное использование транзитно-транспортного потенциала государств - членов ШОС".

Официальный Бишкек в 2026 году продолжит наращивать коллективные усилия, направленные на противодействие угрозам и вызовам безопасности государств - членов ШОС. В первую очередь, речь идет о "противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму". Жапаров уверен, что в этом направлении создаваемый по киргизской инициативе Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке внесет существенный вклад в общее дело борьбы с противоправной деятельностью международных организованных преступных групп на пространстве ШОС.

Киргизия также предлагает странам ШОС активизировать взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата и зеленой экономики через наращивание совместных зеленых проектов, поскольку последствия изменения климата стали уже не абстрактной угрозой, а реальностью.

Как заверил Жапаров, в период председательства Киргизия предложит провести молодежный цифровой форум ШОС и готова вносить свой вклад в реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию на пространстве организации. Он пригласил культурно-спортивные делегации государств - членов ШОС принять участие в очередных Всемирных играх кочевников, которые состоятся в республике осенью 2026 года, а также напомнил, что туристической и культурной столицей ШОС стал город Чолпон-Ата, расположенный на берегу киргизского курортного озера Иссык-Куль.