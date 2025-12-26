Депутаты Рады требуют принять новые законы против русского языка

Парламентарии назвали его угрозой нацбезопасности

Редакция сайта ТАСС

Здание Верховной рады Украины © Collab Media/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады вновь обратились к теме русского языка, называя его угрозой нацбезопасности и требуя от правительства разработать новые законопроекты, направленные против его использования. Это следует из проекта постановления парламента.

"Рекомендовать кабинету министров Украины: <...> разработать и внести в Верховную раду Украины законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущение использования [русского] языка <...> как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины", - говорится в тексте, который размещен на сайте Рады.

Кроме того, рекомендуется правительству "обеспечить внедрение технологий выявления, анализа и блокирования распространения в медиапространстве Украины аудио- и видеопродуктов, которые направлены на продолжение практики русификации украинского народа".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.