На границе между Венгрией и Украиной задержали поезда из-за угрозы взрывов

Пассажиров высадили из вагонов, их багаж досматривали в течение нескольких часов

БУДАПЕШТ, 26 декабря. /ТАСС/. Два пассажирских поезда, следовавших в Венгрию с Украины, были задержаны на границе между двумя странами из-за угрозы взрывов, поступившей по телефону от неизвестного человека. Как сообщили МВД Венгрии и государственная железнодорожная компания MAV, пассажиры были высажены из вагонов, их багаж досматривали в течение нескольких часов, а тем временем сотрудники спецслужб проверяли составы.

Экспрессы "Закарпатье" и "Рутения" были остановлены в четверг в Ужгороде и на пограничной станции Чоп в Закарпатской области Украины после того, как венгерские спецслужбы уведомили коллег из соседней страны об анонимных угрозах. "Украинские саперы осмотрели поезда. По нашей информации, тревога в обоих случаях была ложной: специалисты не обнаружили ни взрывных устройств, ни каких-либо других источников опасности", - отметила пресс-служба MAV.

В Венгрию оба поезда прибыли с многочасовым опозданием. Венгерские власти ведут расследование, чтобы выявить злоумышленника, сообщившего об угрозе взрывов.