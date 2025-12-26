ФРГ не планирует направлять военных в состав международных сил в Газе

Такие силы являются не посредническими, а "должны в случае сомнений совершенно конкретно обеспечивать безопасность", отметил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Германия не планирует в обозримом будущем направлять военнослужащих в состав международных стабилизационных сил (ISF), которые могут быть размещены в секторе Газа в начале 2026 года. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью агентству DPA.

"В обозримом будущем мы не будем участвовать в стабилизационных силах", - сказал он, обратив внимание на то, что такие силы являются не посредническими, а "должны в случае сомнений совершенно конкретно обеспечивать безопасность". "Многие не могут себе представить, что немецкие военные будут это делать именно в этом регионе", - отметил министр.

"В настоящий момент никто не ожидает от нас участия в международной стабилизационной миссии", - добавил Вадефуль.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.