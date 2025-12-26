Эксперт Патцельт: курс Запада по Украине исключает мирное сосуществование с РФ

Политолог подчеркнул, что Россия не перестанет быть частью европейской географии и геополитики

ЖЕНЕВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стратегия западных стран по Украине исключает возможность мирного сосуществования с Россией по окончании конфликта. Такое мнение выразил немецкий политолог, бывший профессор (1991-2019) Дрезденского университета Вернер Патцельт.

Эксперт подчеркнул, что чем бы ни закончился конфликт на Украине, Россия "не перестанет быть частью европейской географии и геополитики". "Поэтому, разумеется, неверно вести войну так, как это делали англичане в Первую мировую - с помощью пропаганды, которая делает невозможным какое-либо конструктивное сосуществование после ее окончания", - заявил Патцельт в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Политолог напомнил, что именно пропаганда стала причиной, по которой "после Первой мировой войны германо-британские отношения оказались полностью отравлены". "Следовательно, уже во время войны необходимо учитывать возможность заключения мира", - добавил он.

"В этом и заключался секрет успеха европейской военной и мирной дипломатии XVIII века - до того, как демократия с ее функциональными требованиями начала, по сути, вытеснять внешнеполитическую рассудительность", - пояснил эксперт.