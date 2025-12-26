Нетаньяху объявил о признании Сомалиленда в качестве независимого государства

Израиль "планирует незамедлительно укрепить отношения с республикой посредством широкого сотрудничества в областях сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики", сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр сегодня объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд [Абдирахман Мохамед Абдуллахи] подписали совместную декларацию. Эта декларация соответствует духу "Авраамовых соглашений", подписанных по инициативе президента [США Дональда] Трампа", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Израиль "планирует незамедлительно укрепить отношения с Республикой Сомалиленд посредством широкого сотрудничества в областях сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики".

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар сообщил, что "в соответствии с решением Нетаньяху и Абдуллахи сегодня Израиль и Сомалиленд подписали соглашение о взаимном признании и установлении полноценных дипломатических отношений, которое будет включать назначение послов и открытие посольств". "Я поручил министерству иностранных дел незамедлительно принять меры по установлению формальных двусторонних связей по широкому спектру направлений [с Сомалилендом]", - добавил глава МИД. Высказывания Саара распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали на берегу Красного моря, в 1991 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, до сих пор не получив международного признания.