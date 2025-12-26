Навроцкий обсудил с Трампом ход мирных переговоров по Украине

Польский президент и американский лидер также подняли тему участия Польши в работе "Группы двадцати" и сотрудничество в сфере энергетики

Редакция сайта ТАСС

Президент Польши Кароль Навроцкий © Omer Messinger/ Getty Images

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил с ним прогресс в украинском урегулировании.

"Сегодня состоялся очередной телефонный разговор президента Польши Кароля Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом. В начале президенты поздравили друг друга с Рождеством. В дальнейшей части разговора Кароль Навроцкий и Дональд Трамп затронули тему состояния трансатлантических отношений, безопасности в регионе <...>, в частности, обсуждался ход мирных переговоров [по Украине]", - написала канцелярия польского лидера в X.

Кроме того, Трамп и Навроцкий обсудили участие Польши в работе "Группы двадцати" (G20) и сотрудничество в сфере энергетики.