Додон: Молдавия не извлекла урока из проблем Украины в отношениях с регионами

Руководитель оппозиционной Партии социалистов также назвал "полностью ошибочной" политику продвижения идеи отказа от нейтралитета и вступления в НАТО

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Молдавия должна извлечь урок из ситуации, сложившейся на Украине, и отказаться от политики давления в отношениях с Гагаузской автономией и непризнанным Приднестровьем. Такое мнение высказал руководитель оппозиционной Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон в интервью телеканалу "Эксклюзив ТВ".

"Если извлекать уроки из войны на Украине, то один из них - центр обязан вести постоянный диалог с территориями. Кишинев такого диалога с этими двумя регионами не ведет", - сказал Додон.

"Я считаю, что последние пять лет политика Кишинева в отношении этого региона [Гагаузии] была полностью ошибочной. Мы говорили о Приднестровье - об отсутствии диалога [с Тирасполем] и экономической блокаде. Точно такой же подход применяется [президентом] Майей Санду и Партией действия и солидарности к Гагаузии: аресты, непризнание башкана (руководителя - прим. ТАСС), экономическая блокада", - отметил политик.

Он также назвал "полностью ошибочной" политику продвижения идеи отказа от нейтралитета и вступления в НАТО. "Нельзя ущемлять людей, которые говорят на другом языке, у которых другие ценности. Тем более что большинство граждан выступает за иные ценности, чем у [президента] Майи Санду, [председателя парламента] Игоря Гроссу и т. д. Поэтому как минимум эти три урока из войны на Украине или в Украине нам нужно извлечь. Это очень важно", - считает Додон.