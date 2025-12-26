Чиновник МО Украины просил $1,3 млн за победу в тендере на строительство для ВСУ

По версии НАБУ, экс-руководитель одного из центральных территориальных управлений украинского Минобороны вышел на застройщика через двух своих пособников - должностных лиц военного ведомства и Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Экс-руководитель одного из центральных территориальных управлений украинского Минобороны просил у застройщика $1,3 млн за победу в конкурсе на строительство жилья для военных в Святошинском районе Киева. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По версии ведомства, военный чиновник вышел на застройщика через двух своих пособников - должностных лиц Минобороны и Вооруженных сил Украины. По плану фирма должна была передать деньги тремя траншами: $100 тыс. - до начала конкурса, $400 тыс. - за подписание договора на строительство и $800 тыс. - по завершении первой очереди строительства.

После начала конкурса застройщик договорился об уменьшении суммы взятки до $1 млн и предоставил первый транш в $100 тыс. После этого пособников чиновника задержали с поличным, а спустя время ему самому предъявили обвинения в обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Госаудитслужба Украины 23 декабря приступила к проверке 86 субъектов хозяйствования оборонно-промышленного комплекса и двух госпредприятий Минобороны. Аудит поручил провести Владимир Зеленский после масштабного коррупционного скандала на Украине и сообщений о возможной причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках.