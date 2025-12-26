Суд на Украине продлил срок расследования по делу о хищениях в "Энергоатоме"

Оно продлится до 10 августа 2026 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил срок расследования по делу о хищениях в компании "Энергоатом" до августа 2026 года. Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) ВАКС.

"26 декабря следственный судья ВАКС продлил срок досудебного расследования по делу "Энергоатома". Срок досудебного расследования продлен до 10 августа 2026 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что подозреваемыми по делу "являются бизнесмены, которые сейчас находятся в розыске, бывший вице-премьер-министр Украины и другие лица".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября первые обвинения предъявили Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.