В рамках перевооружения ВС Белоруссии на С-400 на дежурство заступила новая РЛС

Станция на расстоянии до 300 км способна обнаружить, взять на сопровождение одновременно до 100 целей и выдавать по ним целеуказание, отметили в белорусском Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Новая радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6 встала на боевое дежурство в Белоруссии в рамках перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО республики на ЗРК С-400. Об этом сообщили в белорусском Минобороны.

"На охрану воздушных границ Беларуси заступил новый образец военной техники - радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель. Радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6 предназначена для обнаружения и измерения координат целей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как проинформировала пресс-служба, станция на расстоянии до 300 км способна обнаружить, взять на сопровождение одновременно до 100 целей и выдавать по ним целеуказание. "Принятие на вооружение и заступление новой радиолокационной станции на боевое дежурство является одним из этапов перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на зенитные ракетные комплексы С-400", - добавили в министерстве.