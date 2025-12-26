Yonhap: Южная Корея попросила генсека ООН посетить КНДР

По данным агентства, советник президента Республики Корея Ви Сон Лак назвал целью этой просьбы привлечение Пхеньяна к диалогу

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Советник президента Республики Корея Ви Сон Лак попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша нанести визит в КНДР с целью привлечения Пхеньяна к диалогу. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Ви Сон Лак встретился с генсеком ООН 18 декабря в Нью-Йорке, тогда они обсудили сотрудничество между Республикой Корея и ООН, а также региональные проблемы. По данным агентства, во время встречи Ви Сон Лак передал письмо от президента Ли Чжэ Мёна с просьбой сыграть активную роль в налаживании диалога с КНДР, а также рассмотреть возможность поездки в народную республику с этой целью.

В офисе президента Республики Корея заявили, что не могут раскрывать детали состоявшейся встречи, однако указали, что стороны обсудили вопросы мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ли Чжэ Мён выиграл выборы президента в июне. В отличие от предшественника он выступает за диалог с КНДР, летом южнокорейский лидер распорядился остановить работу громкоговорителей на границе, которые транслировали пропагандистские материалы.

В Пхеньяне критически относятся к примирительным жестам Ли Чжэ Мёна, поскольку считают, что его администрация преследует собственные цели. В августе заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сказала, что Республика Корея не может быть партнером по дипломатическому диалогу для Пхеньяна. Она заявила, что конфронтационный курс Республики Корея остается прежним, несмотря на смену администраций.