В Белоруссии определили районы боевого патрулирования "Орешника"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко отметил, что проводится слаживание действий боевых расчетов

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко © Evgeny Lopushko/ elarusian Defense Ministry Press Service via AP

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Районы боевого патрулирования ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии определены. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

"Ракетный комплекс "Орешник" находится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

По словам Муравейко, проводится слаживание действий боевых расчетов. "Заступление на боевое дежурство - это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения задач, которые на него возложены", - пояснил начальник Генштаба.

Выступая на прошлой неделе на заседании Всебелорусского народного собрания, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в республике.