В Белоруссии определили районы боевого патрулирования "Орешника"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко отметил, что проводится слаживание действий боевых расчетов
17:48
обновлено 18:06

Первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Районы боевого патрулирования ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии определены. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

"Ракетный комплекс "Орешник" находится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

По словам Муравейко, проводится слаживание действий боевых расчетов. "Заступление на боевое дежурство - это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения задач, которые на него возложены", - пояснил начальник Генштаба.

Выступая на прошлой неделе на заседании Всебелорусского народного собрания, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в республике. 

