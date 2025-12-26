В Белоруссии определили районы боевого патрулирования "Орешника"
МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Районы боевого патрулирования ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии определены. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.
"Ракетный комплекс "Орешник" находится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ.
По словам Муравейко, проводится слаживание действий боевых расчетов. "Заступление на боевое дежурство - это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения задач, которые на него возложены", - пояснил начальник Генштаба.
Выступая на прошлой неделе на заседании Всебелорусского народного собрания, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в республике.