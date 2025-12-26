Зеленский: США предложили договоренности на 15 лет по урегулированию на Украине

Есть некоторые "технические моменты", которые необходимо обсудить подробнее, подчеркнул Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Ukrainian Presidential Press Office via AP

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили договоренности сроком на 15 лет по урегулированию ситуации на Украине. С таким утверждением в интервью американскому порталу Axios выступил Владимир Зеленский.

Говоря о вопросах гарантий безопасности для Киева, Зеленский отметил: "Я думаю, мы готовы с этими документами". Хотя, по его словам, есть некоторые "технические моменты", которые необходимо обсудить подробнее. Один из них - срок действия соглашения. Зеленский сказал, что США предложили 15-летний пакт, который затем может быть продлен.

"Я думаю, нам нужно больше 15 лет", - отметил Зеленский, добавив, что он сочтет "большим успехом", если президент США Дональд Трамп согласится с его точкой зрения во время их встречи. Зеленский также утверждает, что и США, и Украина представят гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Ранее Зеленский сообщил, что на встрече с Трампом во Флориде 28 декабря намерен поднять территориальные вопросы, в том числе выход ВСУ из Донбасса, а также использование Запорожской АЭС. При этом Зеленский утверждал, что в целом план из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90%".

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что так называемый план Зеленского "радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, Россия отрабатывала в контактах с американской стороной".