SABA: Йемен запросил помощь у аравийской коалиции для борьбы с сепаратистами

По данным агентства, речь идет о защите населения восточной провинции Хадрамаут

ДОХА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией для защиты населения восточной провинции Хадрамаут от сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС). Об этом йеменскому агентству SABA сообщил правительственный источник.

"Председатель руководящего совета, главнокомандующий вооруженными силами, обратился к силам коалиции в поддержку законного правительства Йемена с просьбой принять все необходимые военные меры для защиты мирного населения провинции Хадрамаут и оказать поддержку вооруженным силам в стабилизации ситуации", - отметил собеседник агентства.

По его словам, аль-Алими, несколько членов Президентского руководящего совета и Совета национальной обороны были проинформированы о "враждебных военных операциях" ЮПС, которые сопровождались "серьезными нарушениями прав гражданских".

9 декабря председатель лояльного Объединенным Арабским Эмиратам ЮПС Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. В четверг МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. В пятницу близкий к ЮПС телеканал AIC выступил с утверждением, что ВВС королевства нанесли удары по позициям сепаратистов в Хадрамауте.