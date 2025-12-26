Трамп заявил, что вскоре поговорит с Путиным

По словам американского лидера, он надеется, что разговор будет "хорошим"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что надеется вскоре поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным и ожидает хорошего разговора.

Трамп также сообщил, что ожидает предстоящей встречи с Владимиром Зеленским на этих выходных.

"Я думаю, что у меня с ним (Зеленским - прим. ТАСС) все будет хорошо. Я думаю, что и с [Владимиром] Путиным все будет хорошо", - сказал Трамп, добавив, что поговорит с российским лидером "в ближайшее время, как только захочет".