ООН: Израиль дважды за сутки атаковал патруль миротворцев на юге Ливана

В заявлении ВСООНЛ сказано, что миротворцы "заранее проинформировали ЦАХАЛ о своих действиях в этих районах"

ЖЕНЕВА, 26 декабря. /ТАСС/. Миротворцы из состава временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) дважды за сутки подверглись атакам со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом говорится в заявлении ВСООНЛ, распространенном пресс-центром штаб-квартиры ООН в Женеве.

"Сегодня утром из позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к югу от "голубой линии" (временная полоса разграничения между Израилем и Ливаном, установленная решением ООН - прим. ТАСС) был открыт интенсивный пулеметный огонь в направлении патруля ВСООНЛ, который проверял блокпост в населенном пункте Бастарра. Огонь последовал за взрывом гранаты неподалеку, - указывается в тексте. - В другом инциденте, произошедшем сегодня в населенном пункте Кфар-Шуба, другой патруль миротворцев, выполнявший рядовую оперативную задачу, также сообщил об обстреле из пулеметов с израильской стороны в непосредственной близости от их позиции".

Отмечается, что миротворцы ООН "заранее проинформировали ЦАХАЛ о своих действиях в этих районах, следуя обычной практике патрулирования в чувствительных районах вблизи "голубой линии". Во ВСООНЛ напомнили, что "атаки по миротворцам или вблизи них являются серьезными нарушениями резолюции 1701 Совета Безопасности", которая определяет режим безопасности на юге Ливана после прекращения боевых действий между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в 2006 году.

"Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить агрессивное поведение и нападения на миротворцев, работающих в интересах мира и стабильности вдоль "голубой линии", - подчеркивается в заявлении.

Ранее телеканал Al Jadeed сообщал, что истребители израильских ВВС атаковали предполагаемые объекты "Хезболлах" в шести районах Южного Ливана. В израильской армии заявили, что в ходе авианалетов были уничтожены подземные укрытия, склады с боеприпасами и ракетные пусковые установки. Отмечалось, активность "Хезболлах" на выбранных для ударов объектах является нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.