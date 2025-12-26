Эксперт Фюст: ФРГ грозит стагнация, если не изменится экономическая политика

Нет никаких гарантий возвращения к росту, отметил руководитель Института экономических исследований Ifo в Мюнхене

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Руководитель Института экономических исследований Ifo в Мюнхене Клеменс Фюст подверг критике правительство ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца за его нерешительность в области экономической политики и высказал мнение, что без смены курса Германии грозит длительная стагнация.

"Политики не решают проблемы частного сектора, на самом деле они их усугубляют. В среднесрочной перспективе, вероятно, произойдет повышение налогов и сборов, поскольку в противном случае, например, повышение пенсий больше не будет финансироваться. Это приведет к дальнейшему снижению инвестиций и увеличению оттока капитала из Германии. В конечном итоге ФРГ может вступить в период затяжной стагнации. Нет никаких гарантий возвращения к росту", - заявил Фюст в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

В то же время эксперт подверг критике экономическую политику правительства Германии и канцлера ФРГ. Он считает, что до сих пор Мерц избегал обсуждения главных вызовов в экономической политике. В настоящее время, по словам Фюста, предпринимаются попытки решить многие проблемы финансовыми средствами.

"Не нужно большой смелости, чтобы просто бросать деньги во все подряд. К сожалению, любые сложные задачи откладываются на неопределенный срок. В долгосрочной перспективе это ни к чему хорошему не приведет. Когда погода хорошая и море спокойное, капитан не так важен. Он становится крайне необходимым только тогда, когда корабль попадает в бурные воды", - утверждал глава Ifo.

Вместе с тем Фюст признал, что многие проблемы пришли извне. "Дефицит газа, неопределенность геополитической ситуации, пошлины, введенные правительством США при [президенте] Дональде Трампе", - сказал он. Однако экономист подчеркнул, что многое из этого было предсказуемо. "Политики ФРГ, как правило, выжидали и надеялись, что ситуация улучшится сама собой. Это было безрассудно", - констатировал Фюст.

Тем не менее он не считает верным объяснять экономические проблемы ФРГ геополитикой. "Несмотря на всю напряженность, мировая экономика вряд ли развивается хуже, чем обычно. В целом, она демонстрирует нормальные темпы роста - только Германия в этом не участвует. Это свидетельствует о том, что у нас есть свои специфические проблемы", - резюмировал глава Ifo.