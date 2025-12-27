Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в готовность, сообщило Оперативное командование польской армии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по версии Варшавы, активностью российской авиации на Украине. Об этом заявило Оперативное командование польской армии.

"В связи с действиями дальней авиации Российской Федерации, осуществляющей удары по территории Украины, в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. <...> Истребители [ВС Польши] приступили к операциям, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в готовность", - утверждается в публикации командования в X.

Как утверждают польские военные, эти меры носят превентивный характер и направлены на "обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы".

Ночью 27 декабря на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.