Прозоров: НАБУ усилит расследования на Украине, если Зеленский "взбрыкнет"

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что в основном НАБУ занималось не антикоррупционными схемами, а сбором компромата

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), являющееся органом, подконтрольным США, может усилить антикоррупционные расследования на Украине, если Владимир Зеленский "взбрыкнет". Такое мнение в комментарии ТАСС высказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он подчеркнул, что в основном НАБУ занималось не антикоррупционными схемами, а сбором компромата.

"Когда нужно было надавить на Зеленского, американская сторона пустила в ход папочки, которые собрали в НАБУ. [Чем закончиться нынешнее расследование], зависит не от процессуальных действий, не от уровня доказательств, которые есть в этих папочках. Это зависит от того, примет ли Зеленский требования, которые выдвигает ему американская сторона во внешнеполитической деятельности. То есть если он их примет, то ничем не закончится. Дело спустят на тормозах. Если он откажется принимать, сбрыкнет против американской стороны, тогда расследование будет усиливаться", - сказал он.

Он отметил, что уверен в наличии записей, которые подтвердят то, что Зеленский замешан в коррупционных схемах.

"Мы увидим еще много эпизодов и, может быть, появятся аудиозаписи не только Миндича, а и Ермака, и Зеленского, которые будут обвинять их в причастности к коррупционным деяниям. То, что такие записи есть, я не сомневаюсь", - подчеркнул Прозоров.