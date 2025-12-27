В Кот-д'Ивуаре началось голосование на парламентских выборах

В борьбе за 255 мест в Национальной ассамблее участвуют 1 143 кандидата

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах началось в Кот-д'Ивуаре в условиях принятых властями особых мер безопасности в целях поддержания порядка на избирательных участках. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

В борьбе за 255 мест в Национальной ассамблее (нижней палаты парламента) участвуют 1 143 кандидата. Голосование проходит на 11 835 избирательных участках.

Для обеспечения безопасного проведения выборов МВД и Генеральный штаб начали операцию "Гражданских купол", в которой задействованы 44 тыс. военнослужащих и полицейских. Она продлится до 4 января. Нынешние парламентские выборы проходят спустя почти два месяца после президентских, на которых победил Алассан Уаттара. Он набрал 89,77% голосов и переизбрался на четвертый срок. Голосование на президентских выборах прошло в спокойной обстановке и без крупных инцидентов.

Правящая партия "Объединение уфуэтистов за демократию и мир" (ОУДМ), которую возглавляет Уаттара, выставила своих кандидатов во всех округах. ОУДМ добивается сохранения контроля над Национальной ассамблеей. В предыдущем составе палаты она имеет 139 мандатов.

В рядах оппозиции произошел раскол, когда влиятельная "Африканская народная партия - Кот-д'Ивуар" во главе с бывшим президентом страны (2000-2011) Лораном Гбагбо объявила о бойкоте парламентских выборов в знак протеста против условий их проведения, которые партия считает "репрессивными". В результате ее основной политический союзник - Демократическая партия Кот- д'Ивуара - оказался без поддержки и выставляет только 163 кандидата в 130 округах из 205.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента Кот-д'Ивуара проходит как в одномандатных (169), так и в многомандатных округах (36). В многомандатных округах голосование осуществляется по партийным спискам. Срок полномочий депутата - пять лет. Первые официальные предварительные результаты должны быть обнародованы 28 декабря.