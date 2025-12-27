Правительство Нигера одобрило проект указа о всеобщей мобилизации

В документе говорится, что каждый гражданин обязан соблюдать положения и меры, касающиеся всеобщей мобилизации, включая незамедлительное реагирование на приказ о призыве

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Совет министров Нигера, заседание которого прошло под председательством президента страны Абдурахмана Тчиани, одобрил проект указа о всеобщей мобилизации. Об этом сообщил новостной портал Actu Niger.

"Указ продиктован необходимостью сохранения целостности национальной территории, суверенитета и защиты населения, институтов и жизненно важных интересов государства от любой внутренней или внешней угрозы, - приводит издание выдержки из постановления. - Он определяет порядок организации, подготовки и проведения всеобщей мобилизации".

В проекте указа говорится, что каждый гражданин обязан соблюдать положения и меры, касающиеся всеобщей мобилизации, включая незамедлительное реагирование на приказ о призыве. Он также предусматривает возможность реквизиции материальных ресурсов и транспортных средств для нужд армии.

Для вхождения в силу указ должен быть подписан главой государства и опубликован в "Официальном вестнике Республики Нигер".

Численный состав ВС Нигера в настоящее время равен 40 тыс. Руководство страны запланировало увеличить в 2026 году личный состав ВС до 100 тыс.