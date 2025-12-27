Литва рассчитывает в 2026 году на контракты о приобретении кассетных боеприпасов

Министр обороны страны Робертас Каунас не стал прогнозировать, когда такие заказы могут быть выполнены

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Литвы планирует подписать в 2026 году соглашения о закупке кассетных боеприпасов. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Робертас Каунас.

"Согласно имеющемуся плану в наступающем году рассчитываем подписать технические договоренности либо протоколы о намерениях по производству кассетных боеприпасов для армии Литвы", - сказал он.

Министр не стал прогнозировать, когда такие заказы могут быть выполнены. "Вся Европа, весь мир вооружаются одновременно. Производственные мощности в таком же темпе не наращиваются. Прогнозы делать проблематично", - пояснил Каунас.

Литва в июле 2024 года объявила о решении выйти из Конвенции о запрещении производства, использования и приобретения кассетных боеприпасов. Это решение вступило в юридическую силу в марте 2025 года.