Politico присудило Саркози, Трампу и фон дер Ляйен антинаграды за 2025 год

Антипремии носят названия "достойные сожаления" и "полностью заслуженные"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

БРЮССЕЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Европейское издательство Politico подвело итоги 2025 года и присудила антипремии, "достойные сожаления" и "полностью заслуженные".

В список лауреатов вошли экс-президент Франции Николя Саркози, написавший книгу о своем трехнедельном тюремном заключении, американский лидер Дональд Трамп, публиковавший сгенерированные искусственным интеллектом видео, и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с ее тщетными попытками противостоять пошлинам США.

Помимо них премии "Титаник" "за грандиозные идеи, которые терпят крах", удостоился проект итальянского моста, связывающего Сицилию с материком. Идея создания этого моста восходит еще к древним римлянам, а главным проводником проекта в новейшей истории стал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (1936-2023). Его правительство еще в 2009 году подтверждало обязательства по строительству, но затем его отложили из-за нехватки средств. Позже проект моста исключили из списка приоритетных стратегических объектов инфраструктуры. Вернулось к проекту правоцентристское правительство Италии, пришедшее к власти в 2022 году. Министр инфраструктуры Маттео Сальвини гарантировал, что мост будет построен, и даже предложил назвать его в честь Берлускони.