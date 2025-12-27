Лишь треть швейцарских военных полностью обеспечены вооружением и экипировкой

Командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли сообщил, что это тяжело осознавать

ЖЕНЕВА, 28 декабря. /ТАСС/. Только треть личного состава армии Швейцарии полностью обеспечена вооружением и экипировкой. Об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли.

"Осознавать, что в случае реальной угрозы только треть всех военных будет полностью обеспечена снаряжением и экипировкой, очень тяжело", - сказал он в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

В феврале 2025 года Зюссли объявил о намерении покинуть свой пост на фоне коррупционного скандала в государственном оборонном концерне RUAG, ущерб от которого может достигать десятков миллионов франков. В сентябре правительство назначило Бенедикта Рооса новым командущим армией конфедерации. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 января 2026 года.