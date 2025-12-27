В Польше будут производить ракеты для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo

Подписание соглашения между оборонными компаниями республик состоится 29 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Польша наладит производство ракет для южнокорейских систем залпового огня K239 Chunmoo (польская версия - Homar K). Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"В понедельник после полудня в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и HanwhaAerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar K", - написал министр в X.

В июле 2022 года предыдущее правительство Польши договорилось с Южной Кореей о поставке 288 РСЗО K239 Chunmoo и 688 гаубиц K9.