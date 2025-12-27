Bild: в ФРГ с августа въехало около 20 тыс. молодых украинских мужчин

Газета отметила, что города и муниципалитеты уже испытывают большие трудности из-за расходов на размещение беженцев

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. молодых украинских мужчин приехали в Германию с августа, после того, как правительство Украины отменило запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

По его словам, с августа в ФРГ въехали в общей сложности 19 484 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. "Пик въезда был зафиксирован в первую неделю октября", - уточнили в BAMF. Однако с ноября, как указал представитель МВД ФРГ, "количество зарегистрированных въездов впервые значительно ниже, чем в два предыдущих месяца". В настоящее время, как отметил он, данный показатель составляет "менее 1 тыс. въездов в неделю".

Города и муниципалитеты, как замечает газета, уже испытывают большие трудности из-за расходов на размещение беженцев. "В Баден-Вюртемберге в октябре мы зафиксировали самый высокий ежемесячный прирост числа беженцев с марта 2023 года, - сообщила Bild министр по вопросам миграции федеральной земли Марион Гентгес. - Если эта тенденция сохранится, муниципалитеты рискуют снова оказаться не в состоянии справиться с нагрузкой".

Число находящихся в Германии украинских беженцев по состоянию на середину октября выросло до 1,26 млн. Из общего числа находящихся в стране украинцев более 550 тыс. - мужчины. 19 ноября правительство ФРГ одобрило поправки, которые лишают украинских беженцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, так называемых гражданских пособий. Они впредь будут получать помощь, как и прочие просители убежища, то есть в денежном выражении меньше, чем сейчас.

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.