Экс-премьер Молдавии Филат обжаловал приговор суда во Франции

Политик пообещал "открыто и прозрачно реализовать свои законные права"

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии (2009-2013) Владимир Филат заявил, что решение суда Франции, приговорившего его к двум годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, не является окончательным и уже обжаловано.

"Решение не является окончательным. Оно было обжаловано, и до исчерпания всех правовых средств защиты оно не может иметь окончательных правовых последствий. Дело не может быть передано в Республику Молдова для признания или исполнения, пока продолжается судебное разбирательство во Франции", - написал экс-премьер в Telegram-канале. Он пообещал "открыто и прозрачно реализовать свои законные права".

Ранее бывший премьер назвал свое уголовное преследование во Франции политически мотивированным и увязал его с жесткой критикой президента Молдавии Майи Санду и ее правительства. Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, теперь обвиняет ее в провальном управлении страной.