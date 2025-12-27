Швейцарский депутат: Европа не в состоянии осознать утрату контроля над миром

По словам Ги Меттана, именно поэтому европейцы отчаянно пытаются затянуть конфликт на Украине

Редакция сайта ТАСС

© Jakub Porzycki/ NurPhoto via Reuters Connect

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Европейцы с таким отчаянием и ожесточенностью пытаются затянуть конфликт на Украине из-за нежелания признавать утрату своего доминирующего влияния на мировой арене. Такое мнение выразил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

"Европейцы не в состоянии осознать, что они утратили мягкую силу в остальном мире. И именно поэтому мы наблюдаем, скажем так, такую ожесточенную борьбу, например, на Украине, - сказал он в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies. - Они просто исчезают со сцены, <…> и именно поэтому так воинственны, так склонны к разжиганию войны. Это последняя реакция проигрывающего партнера, который пытается удержать власть. Но, на мой взгляд, это отчаянная попытка".

По мнению политика, "европейскому истеблишменту очень трудно признать, что он потерял контроль над миром", ведь до конца прошлого века было "совершенно очевидно, что Запад доминировал в мире", причем не только в военном, "но и в культурном, экономическом отношении и в плане мягкой силы".

"Мягкое влияние Европы и Запада, которое доминировало в течение 500 лет с момента первых колониальных завоеваний, полностью рухнуло за последние два десятилетия, за последние 15 лет. И они просто не в состоянии учитывать этот фактор", - считает Меттан.