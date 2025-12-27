Лидер ХСС считает преждевременным обсуждение отправки ВС ФРГ на Украину

Александер Хофман подчеркнул, что "не следует ставить телегу впереди лошади"

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Лидер земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Хофман считает преждевременным обсуждение участия Бундесвера (ВС ФРГ) в возможной миротворческой миссии на Украине.

"Германия и Европа внесут свой вклад, но сейчас не время для обсуждения вопроса о войсках", - заявил Хофман агентству DPA. При этом он подчеркнул, что "не следует ставить телегу впереди лошади".

26 декабря коллега Хофмана по партии, глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.