ООН следит за ситуацией на востоке Йемена

Спецпосланник генсека ООН по республике Ханс Грундберг призвал к сдержанности, деэскалации и диалогу

ДОХА, 27 декабря. /ТАСС/. Специальный посланник генсека ООН по Йемену Ханс Грундберг отслеживает ситуацию в восточных йеменских провинциях Хадрамаут и Эль-Махра, захваченных сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Об этом говорится в заявлении его офиса.

"Спецпосланник ООН внимательно следит за развитием событий в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра. Он повторяет призыв генерального секретаря к сдержанности, деэскалации и диалогу, а также настоятельно рекомендует всем сторонам воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению", - указывается в нем. Грундберг продолжает взаимодействовать с различными йеменскими силами и региональными акторами для снижения эскалации и достижения всеобъемлющего политического урегулирования кризиса в республике, отметили в пресс-службе дипломата.

9 декабря председатель лояльного Объединенным Арабским Эмиратам ЮПС Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов.

В пятницу близкий к ЮПС телеканал AIC выступил с утверждением, что ВВС королевства нанесли удары по позициям сепаратистов в Хадрамауте. Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией для защиты населения Хадрамаута от сепаратистов. В субботу официальный представитель аравийской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что силы альянса отреагируют на любые военные действия сепаратистов.