Эксперт Дагделен: призывы к отправке военных на Украину обостряют конфликт с РФ

Внешнеполитический эксперт германской партии BSW также выступила против поставок оружия Киеву и отправки военнослужащих Бундесвера в страну

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен назвала "крайне опасным" призыв к участию военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом и заявила, что это обостряет конфликт с РФ.

"Требование отправить немецких военных на Украину под флагом ЕС крайне опасно. Оно обостряет конфликт с Россией, ставит под угрозу жизни и игнорирует уроки истории Германии", - написала Дагделен в X.

При этом она выступила против поставок оружия Киеву и отправки военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) на Украину. "Ни цента, ни оружия, ни Бундесвера на Украину - ни под флагом НАТО, ни под ЕС! За дипломатический мир сейчас!" - резюмировала политик.

26 декабря глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.