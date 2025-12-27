США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашения

Госдеп приветствовал договоренность о прекращении огня между странами

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Камбоджи Теа Сейха и Министр обороны Таиланда Наттхафон Наркфанит (в центре) © AKP via AP

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Администрация США приветствует договоренность о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и призывает стороны выполнять взятые на себя обязательства по мирному соглашению. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио.

"Мы настоятельно призываем Камбоджу и Таиланд немедленно выполнить эти обязательства и в полной мере реализовать условия Куала-Лумпурских мирных соглашений", - отмечается в заявлении госсекретаря США.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун 20 октября в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита Ассоциации государств юго-восточной Азии (АСЕАН) подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта.

В субботу Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта. Они также подтвердили решимость вернуться к диалогу посредством ранее достигнутых соглашений с целью деэскалации.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе боевых действий погибли 23 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в результате обстрелов в Камбодже погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.