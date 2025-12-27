Канада предоставит Украине $1,8 млрд для получения кредита МВФ

Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что средства помогут разблокировать финансирование от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады предоставит Украине 2,5 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) для получения кредитов со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и других финансовых институтов. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским в городе Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия) заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Мы предоставили военную помощь, дополнительную военную помощь. Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине на сумму $2,5 млрд, которая поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления", - сказал он.

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.