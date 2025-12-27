Польша намерена за два года создать систему по защите от БПЛА

Замглавы польского оборонного ведомства Цезары Томчик отметил, что система будет включать в себя пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Польша намерена закончить создание новой системы по защите от БПЛА на своей восточной границе в течение двух лет. Об этом сообщил в интервью газете The Guardian замглавы оборонного ведомства Цезары Томчик.

"Мы ожидаем, что сможем использовать начальные возможности системы примерно через полгода, возможно, даже раньше. На завершение создания полной системы понадобится 24 месяца", - сказал он.

Томчик заявил, что новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, построенную десять лет назад. Она, сообщил замглавы оборонного ведомства, станет многоуровневой и будет включать в себя такие средства обороны, как пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников.

По словам собеседника газеты, реализация проекта оценивается в 2 млрд евро и будет профинансирована преимущественно из средств европейского оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE), а также из бюджета.