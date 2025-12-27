Хорватия намерена самостоятельно контролировать свое воздушное пространство

Наблюдение и защита будут вестись с помощью многоцелевых боевых самолетов Rafale с 1 января 2026 года, сообщили в министерстве обороны республики

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Хорватия планирует с 1 января 2026 года начать самостоятельно контролировать свое воздушное пространство. Как сообщили в министерстве обороны республики, контроль будет осуществляться при помощи принадлежащих ВВС страны истребителей Rafale французского производства.

"С 1 января 2026 года Республика Хорватия возьмет на себя наблюдение и защиту своего воздушного пространства с помощью многоцелевых боевых самолетов Rafale в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее контроль за воздушным пространством над Хорватией осуществлялся с территории соседних стран самолетами Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Gripen венгерской армии.

Хорватия приобрела у Франции в 2021 году 12 истребителей Rafale. Последний самолет из партии был передан Загребу в апреле текущего года. Rafale заступят на боевое дежурство в связи с завершением процесса обучения хорватских пилотов.