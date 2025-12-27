В Гвинее пройдут президентские выборы

Участвуют девять кандидатов, включая действующего главу государства на переходный период Мамади Думбуя

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в Гвинее, они будут первыми с момента государственного переворота, произошедшего в стране четыре года назад.

В выборах, как сообщает местная радиостанция SABC, участвуют девять кандидатов, включая действующего главу государства на переходный период Мамади Думбуя, он считается фаворитом. Думбуя идет как независимый кандидат, однако пользуется поддержкой движения "Поколение за современность и развитие". Основную конкуренцию ему может составить экс-министр высшего образования и научных исследований (занимал пост в 2015-2020 годах) Абдулай Йеро Бальде, которого выдвинула оппозиционная партия "Демократический фронт Гвинеи".

Среди других кандидатов, которые способны показать хороший результат, называют бывшего министра гидроэнергетики и углеводородов (2021-2025) Ибрахима Абе Силлу и экс-главу МИД (2015-2017) Макале Камару.

В выборах не участвуют лидеры оппозиции - глава партии "Союз демократических сил Гвинеи" Селу Дален Диалло и председатель Союза республиканских сил, бывший премьер-министр Гвинеи (1996-1999) Сидиа Туре. Их кандидатуры были отклонены Верховным судом на том основании, что Диалло находится за пределами Гвинеи и подозревается в коррупции, а Туре старше 70 лет (верхний возрастной предел для кандидата). Отстраненный от власти в результате государственного переворота экс-президент Гвинеи (2010-2021) Альфа Конде не подавал заявку на участие в выборах, хотя, находясь за пределами Гвинеи, пытается активно участвовать в политической жизни страны.

В Гвинее у власти находятся военные, совершившие во главе с Думбуя государственный переворот в сентябре 2021 года. Спустя месяц он был приведен к присяге в качестве президента на переходный период. Первоначально военные объявили, что намерены к декабрю 2024 года провести свободные выборы и восстановить гражданскую форму правления, однако затем увеличили этот срок на год. Ожидается, что после президентских выборов в Гвинее пройдут выборы в национальный парламент.