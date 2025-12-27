Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

Правонарушители запускали фейерверки на набережной Сены и напротив Эйфелевой башни

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Парижская полиция задержала 40 человек за использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции.

По данным канала, задержанные также запускали фейерверки на набережной Сены.

Сотрудники правоохранительных органов выявили правонарушителей по трансляции с камер видеонаблюдения.