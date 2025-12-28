Депутат ЕП: отправка военных ФРГ на Украину возможна только в рамках НАТО

Мари-Агнес Штрак-Циммерман в то же время считает, что нельзя допустить разделения внутри Североатлантического альянса

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия Германии) заявила, что отправка военнослужащих ФРГ для обеспечения мира на Украине возможна только в рамках НАТО.

"Несомненно, Германия должна участвовать в военном обеспечении потенциального мирного урегулирования на Украине. Однако всегда только в рамках НАТО, поскольку НАТО - это единственная основа нашей политики безопасности", - заявила Штрак-Циммерман медиагруппе Funke. В то же время она утверждала, что нельзя допустить разделения внутри Североатлантического альянса.

Своим заявлением политик противоречит словам главы Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфреда Вебера (Христианско-социальный союз, ХСС), который выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.