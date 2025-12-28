В ЦАР началось голосование на всеобщих выборах

По всей стране организованы 6,7 тыс. избирательных участков

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 28 декабря. /ТАСС/. Голосование на всеобщих выборах началось в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Правом голоса в стране обладают почти 2,4 млн человек, которым предстоит избрать президента, депутатов парламента и представителей местных органов власти.

По всей стране организованы 6,7 тыс. избирательных участков, которые открылись в 06:00 по местному времени (08:00 мск) и должны продолжить свою работу до 18:00 (20:00 мск).

На должность главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то будет проведен второй тур.

Эксперты считают, что наибольшие шансы на победу имеет именно Туадера, баллотирующийся от левоцентристской партии "Движение "Объединенные сердца" (ДОС). Его основными конкурентами являются бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле (занимал пост в 1999-2001 годах) и Анри-Мари Дондра (2021-2022).

Параллельно граждане ЦАР смогут избрать и членов однопалатного парламента - Национальной ассамблеи, состоящей из 140 депутатов. Срок действия депутатского мандата также составляет семь лет. За места в парламенте борются 685 кандидатов, почти половина из них независимые, остальные - выдвиженцы от более чем 40 партий. Большинство мандатов, по мнению наблюдателей, вновь, как и после выборов в 2020-2021 годах, получит ДОС (в действующем составе парламента занимает 61 место).